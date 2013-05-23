В Киеве грабили женщин под прикрытием сотрудника "Беркута"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Оболонского района города Киева, установлено, что на протяжении декабря 2012 года несколько женщин, которые оставляли свои автомобили на площадке поблизости ТРЦ на ул. Луговой, стали жертвами дерзких нападений. По словам пострадавших, во время парковки к ним внезапно подбегали грабители, один из которых открывал дверцы автомобиля и вырывал сумку с вещами. Сумма убытков, нанесенных женщинам, составила около 53 тыс. грн.

Как выяснилось, преступники действовали под прикрытием сотрудника полка милиции особого назначения "Беркут", говорится в сообщении прокуратуры. Так, владея информацией о том, какие именно следователи и розыскные действия будут проводить правоохранители, милиционер своими указаниями помогал преступникам избежать ответственности.

Кроме того, находясь вблизи места совершения преступления, сержант милиции сам расспрашивал свидетелей и очевидцев происшествия, используя при этом служебное удостоверение. В дальнейшем собранную информацию он передавал преступникам.

По результатам оперативно-розыскных действий два участника разбойных нападений, в том числе милиционер, были задержаны, еще одного разыскивают.

Злоумышленникам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»).

На сегодняшний день материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в Оболонский райсуд столицы для рассмотрения по существу.