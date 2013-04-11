В Киеве хотят получать энергию с крыш домов

Об этом заявил начальник управления энергоэффективности Киевской городской государственной администрации (КГГА) Вячеслав Лисовик.

"Мы оценили потенциал всех крыш Киева независимо от формы собственности зданий и выяснили, что их площадь позволяет установить более 500 МВт фотоэлектрических модулей", - сказал он в Киеве в ходе круглого стола, посвященного возобновляемой энергетике.

Чиновник заявил, что технических сложностей с размещением подобных систем, по оценкам городских властей, не возникнет. Кроме того, большинство крыш в Киеве – плоские, поэтому установка на них солнечных модулей не приведет к изменению внешнего вида зданий и не окажет негативного влияния на городскую архитектуру.

Реализацию подобных проектов, по мнению В.Лисовика, сдерживают слишком продолжительные сроки их окупаемости – более 10 лет.

Как сообщалось, парламент Украины в конце прошлого года внес изменения в закон "Об электроэнергетике", которые позволили с 1 апреля продавать электроэнергию, генерируемую накрышными и фасадными фотоэлектрическими системами, по более высоким тарифам, чем электроэнергию наземных солнечных электростанций.

Кроме того, физические лица получили возможность реализовывать по самым высоким "зеленым" тарифам электроэнергию, вырабатываемую солнечными модулями, установленными на крышах и фасадах собственных домов, гаражей и других построек. Областные энергоснабжающие компании с 1 января 2014 года обязаны выкупать у населения солнечную электроэнергию по цене, эквивалентной 43 евроцентам за 1 кВт-ч.

Таким образом, власти пытаются вовлечь в развитие возобновляемой энергетики население и обеспечить наращивание фотоэлектрических генерирующих мощностей, прежде всего, за счет накрышных установок.