Посол Молдовы ищет следы 5 тысяч соотечественников, депортированных в 1941 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил журналистам в Полтаве.

«В 1941 году 18-20 июня, было депортировано около 5 тыс. молдаван. Мужчин перевозили в четырех эшелонах, три из которых направили в Козельщину (Полтавская обл.) и один - в Сумскую область. Мы ищем следы наших земляков. Мы не знаем о их дальнейшей судьбе ничего. Потом началась война, и дальше потерялись следы. Предполагаем только, что они, возможно, там были расстреляны и там же захоронены».

По словам посла, кроме молдаван среди депортированных было немало поляков и прибалтов.

«Это были невинные люди, не были преступниками и пострадали безвинно. Они просто были депортированы, как «враги народа», по разным причинам», - отметил он.

Вместе И.Стевиле отметил, что в молдавских архивах нашли соответствующие документы на всех без исключения депортированных.

В четверг посол Молдовы лично посетит Козельщинский район и побывает в тех местах, где, вероятно были массовые расстрелы.

Справка УНИАН. С 22 мая по 20 июня 1941 года властями СССР проводилась серия депортаций с западных приграничных территорий страны, присоединённых в результате «польского похода РККА» сентября 1939-го года и дальнейшего присоединения прибалтийских республик к СССР.

Депортации затронули население Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруcсии, Украины и Молдавии.

Депортация производилась в соответствии с «Директивой НКВД СССР о выселении социально-чуждого элемента из республик Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии и Молдавии», подписанной народным комиссаром внутренних дел СССР Лаврентием Берия.