В Харьковской области подожгли охотничьи угодья

В Кегичевском районе Харьковской области неизвестные подожгли охотничьи угодья Украинского общества охотников и рыболовов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Кегичевского района Андрея Кудревича, охотничьи угодья были подожжены 4 апреля.

По его сведениям, пожар охватил территорию более 10 га - огонь уничтожил станцию ​​пребывания фазанов, других диких птиц и зверей. Сейчас Госэкоинспекция проводит подсчет убытков.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) УК Украины. Расследование находится на контроле прокуратуры района.