В Одессе 300 человек провели митинг против сноса МАФов

Как передает корреспондент УНИАН, акция протеста прошла возле здания мэрии (на Думской площади), где проходили общественные слушания по обсуждению проекта решения Одесского городского совета «Об утверждении Правил размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в г. Одесса».

Протестанты держали плакаты: «Одесса не базар», «Да! Проекту Сорокиной», «Уличную торговлю в правовое поле», «Нет! коррупционной схеме Рогачко», «Депутаты, займитесь проблемами города, прекратите грабить предпринимателей», «Руки прочь от наших МАФов», «Прекратите нас грабить!», «Нет будочному беспределу!» и т. д.

Участники акции – собственники малых архитектурных форм, а также их наемные рабочие.

В частности, они протестовали против утверждения правил, проект которых предложили депутаты горсовета фракции Партии регионов и юридический департамент горсовета. По мнению протестующих предпринимателей, это приведет к росту коррупции и уничтожению их крупными бизнесменами.