Суд конфисковал у украинца 606 тысяч долларов и на столько же оштрафовал

Апелляционный суд Киевской области оставил без изменений постановление Бориспольского горрайонного суда, который за нарушение таможенных правил конфисковал у гражданина Украины валюту в сумме более 606 тысяч долларов и наложил взыскание в виде штрафа в 100% стоимости товара.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, именно эти средства правонарушитель вывозил из Украины в Республику Беларусь, не задекларировав должным образом. Согласно украинскому законодательству, физическое лицо может ввозить на территорию Украины и вывозить за ее пределы без письменного декларирования таможенному органу наличность в сумме, которая не превышает в эквиваленте 10 тысяч евро.

По теме: Проводник поезда «Киев-Москва» обмотался долларами - выдали нервы

Указанное постановление Бориспольского горрайонного суда было обжаловано правонарушителем таможенных правил, однако с учетом позиции прокуратуры области в судебном заседании оставлено без изменений.

Этим самым обеспечено поступление в доход государства валюты в полном объеме и штрафа в размере 100% стоимости товара.