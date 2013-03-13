Проводник поезда «Киев-Москва» обмотался долларами - выдали нервы

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, вчера во время проверки одного из вагонов поезда в пункте контроля «Конотоп» инспектор пограничной службы Сумского отряда заметил, что под одеждой проводника, возможно, находятся скрытые предметы. При этом работник железной дороги заметно нервничал. Погранично-таможенная группа досмотра при проверке выявила прикрепленные скотчем на его теле 20 тыс. долл.

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Найденную валюту изъяли и передали работникам таможни, а на проводника поезда, гражданина Украины, составлены соответствующие процессуальные документы, проинформировали в пограничной службе.