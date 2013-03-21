Футболисту из Кот-д'Ивуара, сбежавшему из Евпатории, запретили въезд в Украину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы, иностранец пытался незаконно иммигрировать в одну из стран ЕС, чтобы там получить работу.

«Таким образом, в ходе ходатайства о въезде в Украину гражданин Кот-д'Ивуара предоставил заведомо неправдивые сведения о цели пребывания в стране, поэтому пограничники в отношении него приняли решение о запрете въезда сроком на 3 года», - говорится в пресс-релизе.

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По данным погранслужбы, 20 марта футболиста посадили на самолет в аэропорту Симферополя и он улетел из Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 игроков из Кот-д'Ивуара должны были 14 марта вылететь на родину, однако, трое футболистов - Бамба Мамаду, Куа Роджер Ибрагим и Бамба Абубакр - пропали. Милиция объявила африканцев в розыск.

Перед отъездом из Крыма они купили в евпаторийском магазине несколько телефонов, планшет и номера мобильных операторов. Правоохранители нашли водителя такси, который отвозил иностранцев на железнодорожный вокзал Симферополя.

Одного футболиста милиционеры нашли в Черновцах и вернули в Крым. Двое остальных, скорее всего, находятся в Киеве.

В Крыму команда с "черного континента", которая тренировались на базе Дворца спорта в Евпатории, сыграла несколько матчей с украинскими футболистами первой и второй лиги.