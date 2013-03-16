В Кабмине рассказали, что будет являться основой экономического роста в Украине

«Инфраструктурные проекты, которыми мне доверено заниматься – одна из основ запланированного экономического роста», - заявил вице-премьер-министр Украины в интервью изданию «Зеркало недели».

В качестве примера эффективности реализации таких проектов он привел Днепропетровскую область, которую возглавлял на посту губернатора в 2010-2012 годах: «Этим путем мы шли в Днепропетровской области, и результаты очевидны. Стратегия – не красивый набор слов, которые один раз презентуются, а потом не используются. Могу сказать, что за первые три года реализации стратегии развития Днепропетровской области мы двигаемся четко по плану. Рост производства за три года - 25 процентов, причем вопреки всем мировым тенденциям. Днепропетровская область - лидер по инвестициям среди всех областей Украины. 8,3 млрд долларов США - каждый шестой доллар, который вложен в Украину иностранными инвесторами - работает в Днепропетровской области. Причем за последние два кризисных года было привлечено более 1,3 млрд. инвестиций».

В частности, отметил Александр Вилкул, реализованы крупнейшие инфраструктурыне проекты по строительству и ремонту дорог, сокращению вредных выбросов от промышленности в окружающую среду, электронное управление. «Я сейчас координирую это направление как государственный менеджер в масштабах страны», - подчеркнул вице-премьер.

В рамках инфраструктурных проектов, добавил Вилкул, были оборудованы GPS-навигацией все машины «скорой помощи», создана единая диспетчерская служба, установлены архиваторы речи на приеме звонков. Сегодня, согласно данным мониторинга, в Днепропетровской области, в 93% случаев, время приезда «скорых» на вызов в городах составляет 10 минут, в селе – 20 минут.

«Мне достаточно близки современные методы управления по целям. Я приветствую европейскую модель и политики и управления. На разработку стратегии, на выстраивание системы управления в области ушло полгода, и в правительстве моя команда работает аналогично», - поделился вице-премьер-министр.