В Кременчугском водохранилище спасли 21 «челюскинца»

11:59, 16 марта 2013
Общество
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С дрейфующей в Кременчугском водохранилище льдины спасен 21 рыбак.

Лед

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды облуправления ГСЧС в Полтавской области.

«Для спасения руководитель Глобинского подразделения МЧС связался с главой райгосадминистрации, а тот с рыбным хозяйством «Ладога» и представители хозяйства выехали своими лодками, так как находились ближе к льдины с рыбаками. Все люди были спасены в 3 км от берега», - сказали в Центре пропаганды.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 07:00 на государственный пожарно-спасательный пост № 2 города Глобино позвонил с мобильного телефона житель села Жовнино Черкасской области и сообщил о том, что он и еще около 20 человек находятся на льдине, которую оторвало от берега Кременчугского водохранилища.

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