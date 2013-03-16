В Кременчугском водохранилище спасли 21 «челюскинца»
11:59, 16 марта 2013Общество
1889
С дрейфующей в Кременчугском водохранилище льдины спасен 21 рыбак.
Рыбаков сняли с льдины
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды облуправления ГСЧС в Полтавской области.
«Для спасения руководитель Глобинского подразделения МЧС связался с главой райгосадминистрации, а тот с рыбным хозяйством «Ладога» и представители хозяйства выехали своими лодками, так как находились ближе к льдины с рыбаками. Все люди были спасены в 3 км от берега», - сказали в Центре пропаганды.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 07:00 на государственный пожарно-спасательный пост № 2 города Глобино позвонил с мобильного телефона житель села Жовнино Черкасской области и сообщил о том, что он и еще около 20 человек находятся на льдине, которую оторвало от берега Кременчугского водохранилища.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter