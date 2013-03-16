В Кременчугском водохранилище спасли 21 «челюскинца»

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды облуправления ГСЧС в Полтавской области.

«Для спасения руководитель Глобинского подразделения МЧС связался с главой райгосадминистрации, а тот с рыбным хозяйством «Ладога» и представители хозяйства выехали своими лодками, так как находились ближе к льдины с рыбаками. Все люди были спасены в 3 км от берега», - сказали в Центре пропаганды.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 07:00 на государственный пожарно-спасательный пост № 2 города Глобино позвонил с мобильного телефона житель села Жовнино Черкасской области и сообщил о том, что он и еще около 20 человек находятся на льдине, которую оторвало от берега Кременчугского водохранилища.