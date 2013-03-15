Кабмин выделит 100 млн грн на сельхозкооперативы

Об этом заявила директор «Научно-методического центра информационно-аналитического обеспечения деятельности высших учебных заведений «Агрообразование» Ирина Синявская на пресс-конференции в УНИАН.

«В прошлом году на развитие кооперативов государством были выделены небольшие деньги - всего 5 млн грн, но сегодня речь идет о выделении 100 млн грн на поддержку создания обслуживающих кооперативов », - сказала И.Синявская.

Она также рассказала, что в 2012 году было проведено общественное обсуждение инициативы министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, выступившего за создание кооперативов.

«Было опрошено 10 832 сельских голов. При этом 83,4% опрошенных поддержали инициативу создания кооперативов», - отметила И.Синявская, уточнив, что до 2015-2020 годов Украине есть возможность и ресурсы для создания 17 994 обслуживающих кооперативов.

По словам И.Синявской, стимулирующими факторами создания кооперативов для 68% опрошенных является льготный режим налогообложения, а для 61% - возможность предоставления льготных кредитов.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, на 1 сентября 2012 года в Украине насчитывался 851 сельскохозяйственный обслуживающий кооперативов.

По данным заместителя директора Департамента Министерства аграрной политики и продовольствия Людмилы Ставичной, в 2012 году сельскохозяйственные кооперативы реализовали 60 тысяч тонн молока, 9 тысяч тонн плодоовощной продукции и 16 тысяч тонн зерна.