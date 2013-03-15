Прокуратура проверяет массовое отравление собак

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Тернопольской городской прокуратуры.

В обращении, подписанном руководителем «Ноева ковчега» Александром Громом, указано, что за 2 недели в Тернополе было отравлено 20 собак, при этом есть случаи, когда отравились собаки, имевшие хозяев.

«Из приведенных данных можно судить о хорошо спланированном и организованном массовом убийстве бездомных животных. Как отмечают очевидцы гибели животных, все собаки погибли, испытывая сильные боли и страдания, которое проявлялось в блевании кровью, конвульсиях, скулением. Симптоматика гибели характерна для отравления. Неоднократно свидетелями таких событий были и дети», – указано в обращении.

В двух случаях волонтеры «Ноева ковчега» совместно с работниками городской государственной больницы ветеринарной медицины провели исследование. Согласно выводам исследования патологического материала установлено, что животные погибли в результате отека легких с подозрением на отравление.

Поэтому представители «Ноева ковчега» в своем обращении просят открыть уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) по факту массового отравления животных в Тернополе.

В обращении также указывается, что правоохранители, которых вызывали на место гибели собак, ни разу не забирали животных для проведения экспертизы и выяснения причины их смерти.

«4 марта 2013 года около 13 часов дня на рынке по ул. 15 Апреля был замечен неизвестный мужчина, который разбрасывал шарики мясного паштета. Во время выяснения, что разбрасывает мужчина и зачем он это делает, последний бросил паштет и попытался убежать, но был задержан работниками рынка до прибытия наряда милиции с целью установления его причастности к массовому отравлению животных. Последний был доставлен в участок милиции, но по просьбе свидетелей инцидента изъять остатки мясного паштета для проведения экспертизы со стороны наряда отреагировано не было. В связи с вышеприведенным просим принять меры реагирования к соответствующим должностным лицам УМВД, ответственным за обеспечение выездов следственных групп на места выявления преступлений с обеспечением их осмотров, фиксации обстоятельств их совершения и их дальнейшего осуществления в контексте соблюдения положений приказов МВД Украины № 1050 от 19.11.2012 и № 181 от 28.04.2009 с последующими изменениями», – сказано в обращении.