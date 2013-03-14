Эксперты рассказали, что мешает евроинтеграции Украины

«Состоявшийся недавно саммит Украина-ЕС показал, что наша страна активно движется по пути евроинтеграции. Мы подписали совместные документы об адаптации украинского законодательства к европейскому, ЕС и Еврокомиссия согласились участвовать в реконструкции газотранспортной системы в Украине, подтвердили свою заинтересованность учувствовать в управлении украинской ГТС, выделили финансовую помощь на реализацию реформ. Бумаги подписаны, началась активная работа по их реализации», - говорит первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Олег Зарубинский.

В то же время, по его словам, главной преградой на сегодня на пути евроинтеграции является парализованный парламент, сообщает РБК-Украина.

«Если бы в феврале не было блокирования Верховной Рады, мы бы показали ЕС еще больше достижений. Уже были бы приняты законы, которые подало правительство на выполнение первой очереди обязательств перед ЕС для отмены визового режима. В частности, это поправки к законопроекту о персональных данных, уточнения к закону о борьбе с коррупцией и другие. Уже на саммите могли бы показать, что мы сделали. Внутриполитические споры не должны стоять на пути евроинтеграционных усилий Украины. Как говорят, вредить легче, а помогать трудно. Если большая часть общества считает, что отношения с ЕС важны, то не надо вредить продвижению в этом направлении из-за политических соображений», - убежден политик.

Политолог Дмитрий Выдрин констатирует, что блокирование парламента оппозицией не находит понимания у европейцев, поскольку тормозит сближение Украины и Европы.

«Оппозиционеры шли в парламент как демократы, а демократия становится реальностью, когда ее лозунги воспринимаются и расщепляются в политической повседневности. В них есть лозунги, которые не растворились в обществе. Поэтому и идут в ход кулаки. Кстати, сцены блокировки я смотрел вместе с коллегами-политологами из США. Они напомнили мне, что понятие парламента, по сути, сформировалось от слова «parle» - говорить. То есть это место, где даже враги и оппоненты говорят, о чем-то договариваются или не договариваются, но пытаются решить какие-то вопросы словам, а ни в коем случае не кулаками. Мне было очень стыдно перед коллегами из США. Хотя чего-то другого трудно было ожидать. Понятно, что рафинированные европейцы сцен блокирования парламента тем более не воспринимают»», - сказал он.

Напомним, что ранее Президент Украины Виктор Янукович ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 марта 2013 года «О неотложных мерах по европейской интеграции Украины».

В документе отмечается, что неотложные меры по европейской интеграции Украины принимаются с целью обеспечения дальнейшего развития стратегического партнерства Украины с Европейским Союзом, его государствами-членами на принципах политической ассоциации и экономической интеграции, завершения в 2013 году процесса заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и его последующей имплементации, а также реализации договоренностей, достигнутых в ходе 16-го саммита «Украина - Европейский Союз».