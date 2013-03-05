На реконструкцию «Борисполя» неэффективно потратили почти 4 млрд - Счетная палата

Счетная палата Украины в ходе аудита установила, что 3,693 млрд грн бюджетных ассигнований, выделенных на строительство и реконструкцию терминалов международного аэропорта «Борисполь», были использованы неэффективно и с нарушением законодательства вследствие недостатка контроля со стороны Министерства инфраструктуры и организации «Укревроинфрапроект». Об этом УНИАН сообщили в Счетной палате в ответ на официальный запрос агентства.

«В частности, необоснованная корректировка проекта строительства терминала D посредством увеличения пропускной способности и строительства ВИП-зоны привело к увеличению долговых кредитных обязательств МА «Борисполь» на 2648,4 млн грн, в то время как для обслуживания делегаций и ВИП-персон хватило бы возможностей терминала С», - сказано в сообщении Счетной палаты.

Согласно сообщению, масштабные инвестиции в проект оказались экономически необоснованными, а увеличение пропускной способности аэропорта, втрое превышающей потребность рынка, привело к увеличению стоимости авиаперевозок и снижению их конкурентоспособности.

Как сообщал УНИАН, согласно госпрограмме подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, на подготовку к чемпионату Евро-2012 предусматривалось выделить 26 млрд грн. При этом объем госгарантий по заимствованиям для реализации проектов под Евро-2012 предусматривался в размере 2,4 млрд грн.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.