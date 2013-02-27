У Азарова планируют поддержать украинских производителей в сфере АПК

Такие показатели содержатся в Государственной программе активизации экономики, которая была презентована 27 февраля на заседании Кабинета Министров Украины.

В правительстве уверены, что стране сегодня необходимы новые стимулы для внутреннего реинвестирования в отрасли с высокой долей дополнительной стоимости и активное внедрение политики импортозамещения. Эти цели и задачи обозначены в Госпрограмме, основными приоритетами которой являются поддержка национального товаропроизводителя и структурные реформы в стратегических отраслях. При этом авторы программы предлагают сконцентрировать усилия правительства на снижении государственного вмешательства и укреплении роли рыночных механизмов в регулировании деятельности субъектов хозяйствования, уменьшении количества административных преград и созданиии равных конкретных условий для работы.

В сфере обеспечения отечественных аграриев необходимым оборудованием Государственная программа активизации экономики предусматривает существенный прирост объемов производства отечественной сельскохозяйственной техникой в период 2013-2014 гг., что позволит увеличить объемы импортозамещения в данном сегменте до 20%. Параллельно с этим будет продолжена реализация проектов, направленных на инвентаризацию сельскохозяйственных ресурсов Украины и актуализацию земельных кадастров.