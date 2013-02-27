Представительство «Интерфакса» объявило о ликвидации

Международная информационная группа «Интерфакс» приняла решение о закрытии представительства российского ЗАО «Интерфакс» в Украине.

В частности, в газете «Урядовый курьер» (№39 за 27 февраля т.г.) сообщается, что принято решение о ликвидации «Представительства Закрытого акционерного общества «Интерфакс». В сообщении указывается, что имущественные претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации решения о ликвидации по месторасположению представительства: г. Киев, ул. Рейтарская 8/5А.

По номеру телефона, указанному в сообщении, УНИАН не удалось уточнить причины решения, а также имеет ли отношение «Представительство ЗАО «Интерфакс» к информационному агентству «Интерфакс-Украина», офис которого расположен по тому же адресу.

В информагентстве «Интерфакс-Украина» по телефону также не удалось получить информацию, там посоветовали написать письменный запрос по данному поводу.

Спустя полтора часа после этого на сайте ИА «Интерфакс-Украина» был размещен пресс-релиз, в котором указывается, что Международная информационная группа «Интерфакс» приняла решение о закрытии представительства российского ЗАО «Интерфакс» в Украине и что решение принято в целях оптимизации структуры группы.

В то же время в пресс-релизе отмечается, что ликвидируемое представительство никоим образом не было связано с агентством «Интерфакс-Украина».

«ООО «Информационное агентство «Интерфакс-Украина» продолжает осуществлять свою деятельность в полном объеме» - говорится в пресс-релизе.