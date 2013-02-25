У судьи ВСУ есть объяснение, почему коллеги не боятся носить дорогие часы
Заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины судья Верховного Суда Николай Пинчук считает, что большинство судей, которые носят драгоценности, могут задекларировать официальный источник доходов.
Об этом он заявил в эфире ТВi, отвечая на вопрос ведущего о том, что на последнем съезде судей у ряда служителей Фемиды журналисты заметили дорогие часы.
"В пятницу на съезде судей было в зале было более 90 делегатов и около ста приглашенных. Один из журналистов вел съемку, и он снимал часы судей. Он заснял, что среди присутствующих в зале судей были на руках часы стоимостью 41 тысяча долларов, 27 тысяч долларов, 23 тысячи долларов, 22 тысячи долларов, 18 тысяч долларов и так далее. Конечно, там было 200 человек, среди которых и люди без часов. Но почему судьи одевают дорогие вещи на мероприятие, где их будут видеть все, в том числе их будут видеть малоимущие люди, для которых эти суммы астрономические?".
В ответ Николай Пинчук отметил: "Я не отслеживаю подобной статистики. У меня недорогие часы, я не боюсь показывать их. Что касается других, то я этот процесс не отслеживаю. И если кто-то из делегатов, а это были уважаемые люди, прежде всего известные в судейской общине, они были избраны на съезд, и это люди неслучайные ... Кто там надевал часы дорогие, я думаю, если это так, то делал он это, не боясь, и может задекларировать свои доходы. Надо этот вопрос, если он исследуется, надо этот вопрос конкретизировать, показать какого-то представителя. Думаю, что это будут уважаемые судьи, не начинающие судьи, а опытные люди, которые получили определенное вознаграждение за свою деятельность", - заявил Пинчук.