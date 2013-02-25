У судьи ВСУ есть объяснение, почему коллеги не боятся носить дорогие часы

Об этом он заявил в эфире ТВi, отвечая на вопрос ведущего о том, что на последнем съезде судей у ряда служителей Фемиды журналисты заметили дорогие часы.

"В пятницу на съезде судей было в зале было более 90 делегатов и около ста приглашенных. Один из журналистов вел съемку, и он снимал часы судей. Он заснял, что среди присутствующих в зале судей были на руках часы стоимостью 41 тысяча долларов, 27 тысяч долларов, 23 тысячи долларов, 22 тысячи долларов, 18 тысяч долларов и так далее. Конечно, там было 200 человек, среди которых и люди без часов. Но почему судьи одевают дорогие вещи на мероприятие, где их будут видеть все, в том числе их будут видеть малоимущие люди, для которых эти суммы астрономические?".

В ответ Николай Пинчук отметил: "Я не отслеживаю подобной статистики. У меня недорогие часы, я не боюсь показывать их. Что касается других, то я этот процесс не отслеживаю. И если кто-то из делегатов, а это были уважаемые люди, прежде всего известные в судейской общине, они были избраны на съезд, и это люди неслучайные ... Кто там надевал часы дорогие, я думаю, если это так, то делал он это, не боясь, и может задекларировать свои доходы. Надо этот вопрос, если он исследуется, надо этот вопрос конкретизировать, показать какого-то представителя. Думаю, что это будут уважаемые судьи, не начинающие судьи, а опытные люди, которые получили определенное вознаграждение за свою деятельность", - заявил Пинчук.