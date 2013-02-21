Петриковская роспись подана в список ЮНЕСКО

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Украине Эйнуллой Мадатли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, в рамках встречи стороны обсудили пути сотрудничества между странами.

«Украина уделяет особое внимание развитию отношений с Азербайджаном. И наша задача заключается в том, чтобы усилить уже сформированный формат сотрудничества, наполнить стратегическое партнерство между Киевом и Баку конкретным содержанием», - сказал А.Вилкул.

По словам вице-премьера, в двусторонних отношениях между Украиной и Азербайджаном есть вопросы, для решения которых нужно придать дополнительный импульс. В частности, это касается возможностей углубления сотрудничества в торгово-экономической и аэрокосмической сферах.

Также на встрече обсуждались вопросы культурного сотрудничества между странами. В частности, вопрос о поддержке Петриковской росписи - уникального народного искусства на заседании комитета в ЮНЕСКО, которое состоится в декабре 2013 году в столице Азербайджана – Баку.

В пресс-службе напомнили, что по инициативе А.Вилкула Петриковская роспись выдвинута в ЮНЕСКО на присвоение статуса нематериального культурного наследия человечества. Петриковка может стать первым представителем от Украины, получившим такой высокий статус.

«Мы рассчитываем на поддержку Азербайджана во время заседания комитета ЮНЕСКО о присвоении Петриковской росписи статуса Всемирного нематериального культурного наследия», - сказал вице-премьер-министр.

По итогам встречи стороны договорились как о дальнейшей реализации тех мероприятий, которые уже начаты, так и о внедрении новых проектов и инициатив. В частности, в этом году запланированы официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину и проведение Четвертого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана.