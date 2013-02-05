Харьковские тюремщики поплатились за сон на рабочем месте: суд дал 2 года условно

Московский районный суд Харькова к двум годам ограничения свободы приговорил двух младших инспекторов 2-й категории отдела режима охраны Харьковского следственного изолятора, на смене которых из больницы сбежал заключенный Юрий Чечин.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Московского района Харькова Дмитрия Буракова.

По его данным, суд признал работников Харьковского СИЗО виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Д.Бураков прибавил, что суд утвердил соглашения о признании виновности, заключенных между обвиняемыми и прокурором.

«Каждому из них назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. На основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины обвиняемые освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год», - сказал Д.Бураков.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря в 2012 г. из харьковской больницы сбежал заключенный Ю.Чечин, которого доставили из следственного изолятора для проведения операции. Следствие установило, что инспектора, находясь в больнице на посту, заснули. Это позволило 43-летнему пациенту сбежать из больницы.

Мужчина был осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах), ч. 1-2 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

По факту побега заключенного из-под стражи было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 393 УК Украины. Кроме того, прокуратура Московского района Харькова начала уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) в отношении должностных лиц Харьковского следственного изолятора.

10 января 2013 г. Ю.Чечина задержали.