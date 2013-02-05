В СИЗО умер подозреваемый в убийстве криминального авторитета

Информацию о смерти А.Середина, считавшегося лидером «банды Лысых» - одной из наиболее жестоких криминальных группировок на территории Запорожской области, УНИАН подтвердили в пресс-службе управления ГПтСУ в Запорожской области.

«Действительно, в ночь на воскресенье – 3 февраля в Запорожском СИЗО скончался Александр Середин. По предварительным данным, причиной смерти стало обострение сердечно-сосудистых заболеваний», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства и причины случившегося установит судмедэкспертиза, которая уже назначена и проводится.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2012 г. на Набережной магистрали Запорожья неизвестные, ворвавшись на территорию ресторана «Рыбацкий Стан», ранили его совладельца – Николая Бинько, более известного в криминальных кругах, как «Коля-Ребенок», из огнестрельного оружия, после чего зверски избили битами. В крайне тяжелом состоянии Н.Бинько был доставлен в реанимационное отделение 5-й горбольницы Запорожья, где спустя сутки скончался.

В апреле 2012 года по подозрению в организации данного преступления сотрудниками УБОП в Крыму был задержан экс-сотрудник милиции А.Середин, более известный, как лидер «банды Лысых», участники которой неоднократно привлекались к ответственности за совершение убийств и других тяжких преступлений (в частности за убийство руководителя КП «Водоканал» г. Запорожья в 2007 г.).