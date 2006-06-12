Православные отмечают Духов день

Православная Церковь отмечает в понедельник праздник Святого Духа, который в народе также называют "Духов день".

По древней христианской традиции понедельник, следующий за днем Святой Троицы, является особым церковным праздником в честь третьего Лица Троицы - Святого Духа.

Согласно православному учению именно сошествие Святого Духа на апостолов явило попечение всех Лиц Триединого Бога о мире: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог Дух Святой освящает мир через устроение Церкви.

В евангельской традиции сошествие Святого Духа описывается как пламя, всполохи которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им ранее языках и таким образом