Азаров дал Королевской еще месяц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Кабинета министров.

«Это очень важный и актуальный закон для нашей страны. Для его реализации необходимо принять около двух десятков нормативных актов. Возникает вопрос: почему до сих пор в определенные сроки этого не было сделано? Очень важное задание для нового руководства Министерства социальной политики – на протяжении месяца завершить принятие таких актов», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступил в силу новый закон о занятости населения, подписанный Президентом Украины в июле 2012 года.

Закон, в частности, предусматривает ряд льгот, в том числе по уплате единого взноса, работодателям, трудоустраивающим молодежь, лиц старше 50 лет или инвалидов на срок более двух лет с предоставлением должного размера заработной платы.

Закон также предусматривает введение стимулов повышения инвестиционной привлекательности регионов с целью создания новых рабочих мест. Малому бизнесу, трудоустраивающему население, согласно нормам закона, положена ежемесячная компенсация в размере минимального страхового взноса.

В свою очередь безработные получат возможность переобучения и переквалификации за счет государства. Законом определяется правовой статус Государственной службы занятости как центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.