На пробное тестирование зарегистрировались более 255 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина Зайцева.

Она выразила убеждение, что в 2012 году применения металлоискателей и камер видеонаблюдения на пунктах тестирования оправдало себя.

По ее словам, в первую очередь проводить тестирование планируется в вузах, где часть аудиторий уже оборудована видеокамерами и есть более благоприятные условия для установки металлоискателей.

И.Зайцева также отметила, что на ВНО используются только сертифицированные металлоискатели, и процедура их применения совершенствуется.

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По предварительным данным, количество желающих принять участие в пробном внешнем независимом оценивании по состоянию на 30 ноября составляет 255 тысяч 394 человека.

Стоимость сдачи одного теста 2013 года будет составлять 89 грн, сообщила И.Зайцева. При этом участники пробного тестирования могут сдавать любое количество тестов.

Кроме того, И.Зайцева отметила, что некоторые пособия по подготовке к ВНО уже лицензированы УЦОКО, и их перечень появится на сайте Центра оценивания уже через несколько недель.

Регистрация на пробное тестирование уже завершилась, процедура состоится 23 и 30 марта.

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Регистрация на ВНО-2013 продлится с 4 января по 5 марта 2013 года. Вносить изменения в регистрационные данные в 2013 году можно только до 19 марта.

При этом абитуриент может выбрать не более четырех учебных предметов для сдачи тестов.

Для участников тестирования уже подготовлен информационный бюллетень.

В ВНО-2013 особых изменений не ожидается, однако некоторые изменения коснутся процедуры. В частности, лица, которые в текущем году учатся за рубежом, в 2013 году смогут проходить тестирование не только во время дополнительной, но и во время основной сессии. Также в 2013 году лица, которые закажут тесты на шести доступных языках нацменьшинств, экземпляры тестов на украинском языке не будут получать.

В смысловой части тестов ВНО-2013, в частности, было сокращено количество тестовых заданий по истории Украины, всемирной истории и физике. Соответственно, сократилось время, отведенное на их составление.

И.Зайцева напомнила, что основная сессия ВНО начнется 3 июня тестированием по химии и завершится 27 июня тестом по всемирной литературы. ВНО по двум предметам – иностранному языку (8 июня) и географии (15 июня) – пройдет в субботу.

«Есть некоторые обращения в Украинский центр оценивания качества образования относительно религиозных убеждений, которые запрещают сдавать тесты в субботу», - сообщила И.Зайцева и добавила, что такие лица могут сдавать тесты во время дополнительной сессии.

Также она отметила, что тестирование по украинскому языку и литературе, истории Украины и математике пройдет в две сессии.

Объявить результаты ВНО-2013 планируется с 18 июня по 5 июля, дополнительной сессии – до 16 июля.