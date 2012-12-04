189 населенных пунктов в Украине - до сих пор без света

На протяжении 4 декабря бригадами облэнерго проводятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов в 14 областях, которые были обесточены в результате неблагоприятных погодных условий в течение суток.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по состоянию на 15.00 осталось восстановить электроснабжение в 77 населенных пунктах в Херсонской области, 34 – в Киевской, 15 – в Днепропетровской, 21 – в Полтавской, 12 – в Одесской, 4 – в Запорожской, 12 – в Черниговской, 5 – в Николаевской, 6 – в Житомирской, 1 – в Луганской.

В целом без света остаются 189 населенных пунктов. Полностью восстановлено электроснабжение в Винницкой, Волынской, Кировоградской и Черкасской областях.

В частности, в Херсонской области без света остаются 86 населенных пунктов, в Киевской – 43, Днепропетровской – 33, Полтавской – 30, Одесской – 29, Запорожской – 25, Черниговской – 12, Винницкой – 11, Николаевской – 8, Житомирской – 6, Луганской – 6, Кировоградской – 5, Черкасской – 4, Волынской – 4.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 3 декабря и в ночь на 4 декабря в результате неблагоприятных погодных условий - сильных порывов ветра, мокрого снега с дождем – при срабатывании систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 302 населенных пунктов в 14 областях.