Арбузов думает, что 15% налог на валюту - это забота об украинцах

Об этом в интервью телекомпании ICTV сообщил глава Нацбанка Сергей Арбузов, сообщается на сайте канала.

“Этот закон, я настаиваю, будет хорошо защищать интересы людей”, - сказал С.Арбузов. При этом добавил, что данная мера позволит активно бороться со спекуляциями на валютном рынке.

На прошлой неделе соответствующий законопроект о введении 15% сбора был зарегистрирован в Верховной Раде. Однако, документ не выносился на рассмотрение в сессионный зал, так как его автор народный депутат Виталий Хомутынник отозвал законопроект.

В свою очередь, глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций НБУ Юрий Горшков заявил, что в НБУ пока не знают, что будет взыскиваться с операций по продаже наличной валюты: налог или сбор. Он объяснил, что данный вопрос также будет учтен в том варианте законопроекта, который будет опять внесен в парламент.

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Среди прочего С.Арбузов опроверг слухи, будто регулятор отпустил гривню в свободное плавание, как этого требует Международный валютный фонд. И отметил, что на прошлой неделе цены на валюту прыгнули по причине паники и безответственных заявлений политиков.

Напомним, постепенное ослабление курса гривни к американскому доллару наблюдается в последние несколько месяцев. Во второй декаде ноября, по данный НБУ, среднезвешенный наличний курс доллара США на продажу повысился до 8,26 грн/долл., притом, что банки фактически не осуществляли свободную продажу валюты. По состоянию на 22 ноября курс на продажу валюту возвратился к уровню 8,19 грн/долл.