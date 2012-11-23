Янукович завтра обратится к украинцам
10:33, 23 ноября 2012Общество
4133 0
Президент обратится к народу по случаю Дня памяти жертв голодоморов.
Янукович обратится к украинцам
Завтра, 24 ноября, в День памяти жертв голодоморов Президент Украины Виктор Янукович обратится к украинскому народу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, трансляция обращения главы государства начнется на Первом национальном телеканале в 19.30.
По теме: 60% украинцев считают, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом (опрос)
В символическое время, в 19.32, начнется минута молчания по погибшим во время Голодомора 1932-1933 годов.
В День памяти жертв голодоморов обращение Президента Украины также будут транслировать другие национальные телеканалы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter