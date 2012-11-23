Янукович завтра обратится к украинцам

Завтра, 24 ноября, в День памяти жертв голодоморов Президент Украины Виктор Янукович обратится к украинскому народу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, трансляция обращения главы государства начнется на Первом национальном телеканале в 19.30.

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В символическое время, в 19.32, начнется минута молчания по погибшим во время Голодомора 1932-1933 годов.

В День памяти жертв голодоморов обращение Президента Украины также будут транслировать другие национальные телеканалы.