60% украинцев считают, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом (опрос)
Согласно сводным результатам исследований, проведенных Социологической группой «Рейтинг» на протяжении 2010-2012 годов, большинство украинцев соглашаются с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.
Так, в октябре 2012 года 59% опрошенных согласились с этим утверждением, однако не согласились 22%. Не определились по этому вопросу 19% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования, переданные УНИАН.
При этом социологи обращают внимание на колебания общественного мнения в отношении к этому вопросу. Так, в марте 2010 года с тезисом о геноциде согласились 61% опрошенных, в январе 2011 года их количество уменьшилось до 53%, а уже в апреле 2011 года количество признающих Голодомор геноцидом возросло до 58%. На протяжении этого года поддержка данного тезиса составляла почти 60%.
При этом количество противников признания Голодомора геноцидом на протяжении 2011-2012 годов уменьшилось на треть – с 34 до 22%.
Тезис о геноциде разделяют около 80% жителей Запада, Центра и Севера, а также более половины Юга, треть – на Востоке и каждый четвертый житель Донбасса.
С тезисом соглашаются все без исключения возрастные категории населения, при этом больше всего неопределившихся - среди молодежи (25%). Жители сел больше согласны с тезисом о геноциде, чем жители городов (64% против 57%).
*** Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старшие. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face).
Исследования проводились:
в марте 2010 года, опрошены 2000 респондентов, погрешность не более 2,2%;
в январе 2011 года, опрошены 4000 респондентов, погрешность не более 1,5%;
в апреле 2011 года, опрошены 2000 респондентов, погрешность не более 2,2%;
в феврале 2012 года, опрошены 4000 респондентов, погрешность не более 1,5%;
в октябре 2012 года, опрошены 2000 респондентов, погрешность не более 2,2%.