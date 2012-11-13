Киевские власти всеми способами пресекут подорожание хлеба

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

«Киевская власть считает целесообразным провести проверку финансового состояния ПАО «Киевхлеб», которое заявляет о трудном экономическом положении на предприятии, а также проверить ЧАО «Киевмлын» относительно обоснованности повышения цен на муку», – сообщил А.Голубченко.

Он отметил, что власть города не будет менять свою позицию в отношении цены на хлеб в столице.

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«Мы уже неоднократно подчеркивали, что городская власть не видит экономического основания для повышения цен на хлеб. Особенно это касается социальных сортов хлеба. Такая же позиция КГГА и по другим рецептурным сортам. Поэтому если «Киевхлеб» не пересмотрит свою ценовую политику на потребительском рынке столицы, мы будем вынуждены обратиться в Антимонопольный комитет Украины и Генеральную прокуратуру с просьбой применить соответствующие санкции к предприятию», – сказал А.Голубченко.

По его словам, КГГА делает все возможное, чтобы не допустить повышения цен на хлебную продукцию таким образом, чтобы ПАО «Киевхлеб» не ощутило финансовых потерь.

Так, по результатам проведенного недавно совещания относительно стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные продукты производства ПАО «Киевхлеб» была достигнута договоренность с Аграрным фондом о поставках муки для дочерних предприятий акционерного общества по ценам, ниже рыночных. Но, несмотря на это, ПАО «Киевхлеб» самостоятельно с 12 ноября повысило цены на хлеб, которые относятся к продукции улучшенного качества: «Украинский» столичный подовый весом 0,95 кг с 4 грн до 4,68 грн и батон нарезной «Киевский» весом 0,5 кг с 3,50 грн до 3,84 грн.

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При этом в КГГА отмечают, что цены на сорта хлеба, которые изготовляются по простой рецептуре (так называемые социальные сорта), а именно: хлеб «Украинский» домашний подовый, хлеб «Пшеничный» киевский подовый, хлеб «Печерский», хлеб «Богдановский» и батон «Нива» – остались неизменными.