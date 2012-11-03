Азаров связывает слухи о подорожании хлеба с победой оппозиции

Об этом Н.Азаров написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос пользователя о том, что в интернете снова начали запугивать слухами о подорожании хлеба в Киеве.

«Вы правильно определили это явление. Так всегда начинали лоббисты, и совершенно не случайно, что эту кампанию начала корпорация "Киевмлин". После того как оппозиция в Киеве выиграла выборы, они в тот же день объявили о повышении цен. Осмелели. Мы их поправили», - написал Н.Азаров.

Он также отметил, что киевлянам пора начать спрашивать с депутатов, каким образом решаются проблемы столицы.

«И кстати, киевляне по этим вопросам могли бы уже начать спрашивать со своих депутатов: что они сделали для того, чтобы цена на хлеб в Киеве была стабильная? Я уже предвижу, что они будут делать, эти депутаты: они будут обращаться в правительство с депутатскими запросами и будут на этом строить политику. Но могу вас заверить, что и без их депутатских запросов мы этот вопрос держали и будем держать на контроле», - считает Н.Азаров.

Премьер в очередной раз заявил, что оснований для повышения цен на социальные сорта хлеба в Украине нет.

«Никаких оснований для повышения цен на социальные сорта хлеба нет. У нас достаточные запасы и зерна, и муки еще с урожая прошлого года, т.е. закупленного по старым ценам», - написал Н.Азаров.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября начальник Управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий Яструбинский сообщил, что ОАО «Киевхлеб» еще в сентябре обратилось в столичную горгосадминистрацию, к центральным органам исполнительной власти, к профильным министерствам относительно повышения цен на хлеб.

«Рассмотрев предварительные материалы, городская власть не находит оснований для того, чтобы на социальные сорта хлеба цены в Киеве были повышены. Ситуация стабильная, и эти сорта хлеба будут оставаться с прежними ценами», - сказал В.Яструбинский.

Однако, по его словам, производитель имеет право самостоятельно регулировать цены на другие сорта хлеба (сдобные изделия или улучшенные сорта). В.Яструбинский не исключил, что цены на них могут быть повышены.

В.Яструбинский напомнил, что к социальным сортам относятся хлеб «Украинский», «Белый» первого сорта и батон. В последний раз цены на эти сорта в столице пересматривались около 3-4 лет назад.

1 ноября генеральный директор ОАО «Киевхлеб» Владимир Череда заявил, что социальные сорта хлеба в Киеве не будут дорожать.