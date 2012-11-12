В Киеве подорожал хлеб

Один из крупнейших столичных производителей хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» с 12 ноября повысил розничные цены на 2 вида хлеба из своего ассортимента: «Украинский столичный подовый» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хлеб весом 0,95 кг и «Батон нарезной киевский» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«ПАО «Киевхлеб» подняло цены на 2 вида своей продукции - хлеб "Украинский столовый подовый" и "Батон нарезной киевский, высший сорт", - сообщила в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН представитель пресс-службы компании.

Как подчеркнули в пресс-службе, данные 2 вида хлеба, по определению “Киевхлеба”, не входят в категорию социальных и производятся по более сложной рецептуре. При этом, отметила собеседница УНИАН, цены на социальные сорта хлеба из ассортимента “Киевхлеба” - Батон “Нива”, хлеб “Украинский домашний”, “Богдановский”, “Печерский”, хлеб “Арнаут” и “Пшеничный традиционный” - остались на прежнем уровне.

Как сообщал в начале ноября УНИАН, по словам гендиректора ОАО «Киевхлеб» Владимира Череды, социальные сорта хлеба в Киеве не будут дорожать. Он отметил, что предприятия компании сегодня производят около 100 тонн «социального» хлеба в сутки, что больше чем в любом другом регионе Украины.

Позже начальник Управления ценовой политики КГГА Василий Яструбинский заявил, что городские власти не видят оснований для повышения цен на социальные сорта хлеба в столице.

Напомним, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко уверен, что цена на социальные сорта хлеба должна увеличиться на 20% для того, чтобы хлебопекарная отрасль Украины была рентабельной.

Вместе с тем в Министерстве аграрной политики и продовольствия заверяют, что оснований для повышения цены на социальные сорта хлеба на сегодняшний день нет и Украина полностью обеспечена продовольственным зерном. Аграрный фонд ежемесячно реализует около 40 тысяч тонн муки из зерна государственных запасов для большинства хлебопекарных предприятий страны. При этом цены на муку из Аграрного фонда являются фиксированными до конца текущего года.

Справка УНИАН. ПАО "Киевхлеб" создано на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав предприятия входят 17 хлебопекарных предприятий (9 – в Киеве и 8 – в Киевской области), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".

Мощность "Киевхлеба" составляет более 1,7 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 12,6 тыс. тонн в год кондитерских изделий, а ассортимент насчитывает 470 наименований хлебобулочных и 460 кондитерских изделий.