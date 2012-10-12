Только 17% украинцев увидели улучшение жизни (опрос)

Об этом ведущий аналитик агентства политического консалтинга "Перспектива" Александр Ляпкало сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты опроса, проведенного агентством.

Согласно данным опроса, на вопрос: «Как изменилась ваша жизнь за последний год?», 34,8% ответили, что у них ничего не изменилось; 25,9% респондентов указали, что их жизнь стала значительно хуже; 22,4% опрошенных сообщили, что в целом их жизнь немного ухудшилась.

Улучшилась жизнь лишь 15,7% украинцев, значительно улучшилась – 1,2%.

На вопрос: «С какими чувствами вы смотрите в будущее?», 34,5% опрошенных ответили, что смотрят в будущее с тревогой и неуверенностью; еще 15,8% сказали, что смотрят в будущее со страхом и отчаянием. Спокойно, но без особых надежд и иллюзий в будущее смотрят 27,6% украинцев. С надеждой – 15,4%, и только 6,7% опрошенных смотрят в будущее с оптимизмом.

Опрос проводился с 27 сентября по 6 октября во всех областях Украины и АР Крым. Опрошены 2004 респондентов. Метод отбора респондентов – многоступенчатая квотная выборка. Метод опроса – интервью по месту жительства. Погрешность опроса – 2,3%.