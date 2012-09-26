«Караван» объявил награду в 100 тыс. грн за информацию об убийце

20:05, 26 сентября 2012
Общество
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Гипермаркет «Караван» объявил награду в 100 тыс. грн за информацию об убийце трех охранников гипермаркета.

Караван просит помочь найти убийцу

Как пишет газета «Сегодня», на охранников напал молодой мужчина до 30 лет, темные волосы, невысокого роста. «Был одет в куртку защитного цвета, серые джинсы, черную тенниску. Он скрылся с булкой хлеба подмышкой», – пишет газета.

Гипермаркет объявил награду 100 000 грн за ценную информацию о преступнике.

Как сообщил "Сегодня" источник в "Караване", охранники теоретически не могли себя защитить - у них не было права на ношение ни холодного, ни огнестрельного оружия.

На сайте ГУ МВС в Киеве размещено фото подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех частных охранников в столичном ТРЦ «Караван».

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

На месте преступления работают правоохранители, опрашиваются свидетели и возможные очевидцы этого дерзкого убийства, отметили в милиции.

Преступление в ТРЦ «Караван», расположенном по ул. Луговой, 12, произошло сегодня, 26 сентября, около 15.00. Неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного ранил.

Предварительно установлено, что один из охранников увидел, как покупатель магазина украл с витрины флешку, после чего попросил его пройти в комнату охраны и предъявить содержимое карманов.

В тот момент в комнате находилось еще трое охранников.

Вместо того, чтобы выполнить требование, мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по присутствовавшим в комнате, после чего скрылся.

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