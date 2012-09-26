«Караван» объявил награду в 100 тыс. грн за информацию об убийце

Как пишет газета «Сегодня», на охранников напал молодой мужчина до 30 лет, темные волосы, невысокого роста. «Был одет в куртку защитного цвета, серые джинсы, черную тенниску. Он скрылся с булкой хлеба подмышкой», – пишет газета.

Гипермаркет объявил награду 100 000 грн за ценную информацию о преступнике.

Как сообщил "Сегодня" источник в "Караване", охранники теоретически не могли себя защитить - у них не было права на ношение ни холодного, ни огнестрельного оружия.

На сайте ГУ МВС в Киеве размещено фото подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех частных охранников в столичном ТРЦ «Караван».

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

На месте преступления работают правоохранители, опрашиваются свидетели и возможные очевидцы этого дерзкого убийства, отметили в милиции.

Преступление в ТРЦ «Караван», расположенном по ул. Луговой, 12, произошло сегодня, 26 сентября, около 15.00. Неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного ранил.

Предварительно установлено, что один из охранников увидел, как покупатель магазина украл с витрины флешку, после чего попросил его пройти в комнату охраны и предъявить содержимое карманов.

В тот момент в комнате находилось еще трое охранников.

Вместо того, чтобы выполнить требование, мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по присутствовавшим в комнате, после чего скрылся.