Заместитель председателя ГНС возглавил Совет органов налоговых расследований СНГ

14:16, 20 сентября 2012
Общество
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Первый заместитель Председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач стал председателем Координационного совета органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ (КСОНР).

Головач возглавил Совет органов налоговых расследований СНГ, фото Главред

Это произошло во время заседания совета, которое проходит в эти дни в Одессе.

«Я считаю это большой победой Украины. Наше председательство - это признание авторитета украинской налоговой милиции не только в странах постсоветского пространства, но и среди ведущих стран Западной Европы, - сказал во время брифинга Андрей Головач. - Буквально завтра мы выступим с несколькими важными инициативами, которые должны усилить эффективность международного сотрудничества. Прежде всего, мы говорим о создании общей электронной базы данных экономических преступников ».
Также, по словам Андрея Головача, Украина активизирует совместную работу по противостоянию преступлениям в сфере подакцизной продукции, отмывание денег, вывод средств в оффшоры, правонарушений в сфере высоких технологий.
Все эти инициативы, по информации председателя налоговой милиции Украины, будут объявлены 21 сентября, во время Международной конференции «Совместные усилия компетентных органов стран Восточной и Западной Европы в борьбе с финансовыми (налоговыми) преступлениями», которая также состоится в рамках одесского саммита налоговых милиций.
КСОНР является органом отраслевого сотрудничества, который осуществляяет координацию деятельности компетентных ведомств государств Содружества. КСОНР выступает организационной формой, которая обеспечивает взаимодействие в сфере выявления, предупреждения и пресечения экономических и налоговых преступлений, реализации политики обеспечения экономической безопасности.
Этот орган был создан в октябре 1999 года.

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