Заместитель председателя ГНС возглавил Совет органов налоговых расследований СНГ

Это произошло во время заседания совета, которое проходит в эти дни в Одессе.

«Я считаю это большой победой Украины. Наше председательство - это признание авторитета украинской налоговой милиции не только в странах постсоветского пространства, но и среди ведущих стран Западной Европы, - сказал во время брифинга Андрей Головач. - Буквально завтра мы выступим с несколькими важными инициативами, которые должны усилить эффективность международного сотрудничества. Прежде всего, мы говорим о создании общей электронной базы данных экономических преступников ».

Также, по словам Андрея Головача, Украина активизирует совместную работу по противостоянию преступлениям в сфере подакцизной продукции, отмывание денег, вывод средств в оффшоры, правонарушений в сфере высоких технологий.

Все эти инициативы, по информации председателя налоговой милиции Украины, будут объявлены 21 сентября, во время Международной конференции «Совместные усилия компетентных органов стран Восточной и Западной Европы в борьбе с финансовыми (налоговыми) преступлениями», которая также состоится в рамках одесского саммита налоговых милиций.

КСОНР является органом отраслевого сотрудничества, который осуществляяет координацию деятельности компетентных ведомств государств Содружества. КСОНР выступает организационной формой, которая обеспечивает взаимодействие в сфере выявления, предупреждения и пресечения экономических и налоговых преступлений, реализации политики обеспечения экономической безопасности.

Этот орган был создан в октябре 1999 года.