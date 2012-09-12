В КГГА уверяют: за деньги российского банка будут строить украиноязычные школы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко, отвечая на вопрос журналистов, на каком языке будет вестись обучение детей в новых школах, которые будут строиться согласно договору с ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал» о финансировании строительства школ в Киеве.

«Относительно подписания договора с «ВЭБом», школы будут открываться те, которые необходимы жителям города… То соглашение, которое подписано с Внешэкономбанком, подразумевает финансирование города в потребностях на строительство школ именно тех, которых нам не хватает в городе. У нас образование ведется на украинском языке, и, конечно, это будут обыкновенные наши школы», - подчеркнул Р.Крамаренко.

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Вместе с тем он обратил внимание на тот факт, что в Киеве реализуются отдельные инвестиционные проекты по строительству русскоязычных школ. «Но это частные инициативы, это частные инвестиции. Они сейчас ведутся. И я думаю, что в следующем году мы увидим частную школу», - сказал Р.Крамаренко.

По его словам, в рамках подписанного с российской стороной договора будет реализована финансовая схема строительства новых школ. «То есть, мы можем строить школы, выделяя по 100 млн грн, и будем в год вводить по одной школе, а можно выделить 1 млрд грн за счет кредитных средств и в год получить 10 школ и решить проблему с образованием и с нехваткой мест для учеников. И потом 10 лет за это рассчитываться», - пояснил Р.Крамаренко.

Он уточнил, что сегодня КГГА подписала соглашение, но не получила не кредит. «Еще будет разработана финансовая схема, будут предложены проценты», - отметил Р.Крамаренко.

По его данным, на сегодняшний день столица имеет потребность в строительстве порядка 12 школ и 30 детских садов. Власти планирует за счет кредитов, предоставленных российской компанией, построить 10 школ. Предполагается, что строительство учебных заведений начнется в середине следующего года.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве в рамках проведения Дней Москвы КГГА заключила соглашение с ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал», которым предусмотрено финансирование строительства 4-й линии метрополитена, а также строительство новых школ и детсадов.