В Киеве введение регионального языка пока не обсуждалось

Об этом УНИАН заявили заместитель председателя фракции Партии регионов Владимир Дейнега, а также Олег Качкан - председатель Постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных, международных связей и информационной политики.

По словам В.Дейнеги, он впервые слышит о том, что такой проект готовится в Киевсовете. По этому вопросу фракция не собиралась, и его обсуждение не проводила, сказал он и посоветовал обратиться к председателю фракции Алексею Омельяненко.

В свою очередь О.Качкан отметил, что ничего не слышал о таком проекте решения Киевсовета. “Ничего не слышал. Но я сейчас не в Киеве. Я лично такого проекта не подавал и не буду подавать”, - сказал депутат.

Представители пресс-службы фракции Партии регионов в Киевсовете отметили, что тоже ничего не знают о таком проекте.

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В пресс-службе Киевсовете сообщили, что “в горсовет соответствующий проект решения не поступал”.

Во фракции Партии регионов в Киевсовете 9 депутатов.

Как известно, в СМИ была распространена информация со ссылкой на председателя фракции Партии регионов в Киевсовете А.Омельяненко, что до 15 сентября в Киевсовет на рассмотрение будет внесен проект документа о реализации в столице положений языкового закона. А.Омельяненко выразил уверенность, что депутатский корпус поддержит этот проект, поскольку в столице большинство населения являются русскоязычными.