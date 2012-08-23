В Киеве введение регионального языка пока не обсуждалось
Во фракции Партии регионов в Киевсовете на сегодняшний день ничего не знают о подготовке проекта решения городского совета по реализации Закона «Об основах государственной языковой политики» в Киеве.
Об этом УНИАН заявили заместитель председателя фракции Партии регионов Владимир Дейнега, а также Олег Качкан - председатель Постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных, международных связей и информационной политики.
По словам В.Дейнеги, он впервые слышит о том, что такой проект готовится в Киевсовете. По этому вопросу фракция не собиралась, и его обсуждение не проводила, сказал он и посоветовал обратиться к председателю фракции Алексею Омельяненко.
В свою очередь О.Качкан отметил, что ничего не слышал о таком проекте решения Киевсовета. “Ничего не слышал. Но я сейчас не в Киеве. Я лично такого проекта не подавал и не буду подавать”, - сказал депутат.
Представители пресс-службы фракции Партии регионов в Киевсовете отметили, что тоже ничего не знают о таком проекте.
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В пресс-службе Киевсовете сообщили, что “в горсовет соответствующий проект решения не поступал”.
Во фракции Партии регионов в Киевсовете 9 депутатов.
Как известно, в СМИ была распространена информация со ссылкой на председателя фракции Партии регионов в Киевсовете А.Омельяненко, что до 15 сентября в Киевсовет на рассмотрение будет внесен проект документа о реализации в столице положений языкового закона. А.Омельяненко выразил уверенность, что депутатский корпус поддержит этот проект, поскольку в столице большинство населения являются русскоязычными.