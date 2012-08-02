Мадонна - уже в Киеве

11:22, 02 августа 2012
Общество
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В 03:00 самолет Мадонны приземлился в "Борисполе".

Мадонна на концерті у Римі. Фото АР

 Несмотря на то, что концерт Мадонны в Киеве состоится только послезавтра, 4 августа, певица уже прилетела в украинскую столицу. Об этом сообщает ТСН.

Певица вылетела в Киев сразу после концерта в Варшаве. С Мадонной, кроме ее команды, прилетели дочь Лурдес и молодой любовник Брагим Заибат.

С собой мировая звезда взяла огромное количество чемоданов и коробок с реквизитами, для перевозки которых выделили отдельный микроавтобус.

 

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