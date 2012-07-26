Дело луганских «рабовладельцев» передали в суд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, утверждено обвинительное заключение по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст. 120 ч. 2 (доведение до самоубийства), ст. 146 ч. 2 (незаконное лишение свободы и кража человека), ст. 149 ч. 2 (торговля людьми).

Как сообщал УНИАН, на территории Антрацитовского района фермер и его двое сыновей шесть лет держали в рабстве 11 человек. Хозяева за тяжелые сельскохозяйственные работы рассчитывались не деньгами, а продуктами и крышей над головой.

Владельцы бесплатной рабочей силы отобрали документы у работников, которые под моральным и физическим давлением не могли покинуть пределы фермерского хозяйства.

Люди на ферме жили в вагончиках и не могли соблюдать личную гигиену. Среди них были две женщины - 56 и 60 лет. Одна готовила для работников еду, другая пасла овец.

Мужчины трудились трактористами, ухаживали за скотом. Осенью они выгоняли из принадлежащего фермеру леса грибников.