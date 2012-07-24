Губернатор рассказал, что Янукович сделает с языковым законом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, информируя о своей встрече с Президентом на минувшей неделе.

«Действительно, с Президентом говорилось о языковом законе, - заметил председатель ОГА. – Президент знает те тревоги, которые есть в обществе относительно данного закона. Президент сказал следующее: Украина была, есть и остается прогнозируемым государством, которое последовательно будет выполнять все обязательства, которые взяло перед Европейским Союзом. Одно из обязательств перед ЕС – подписанная в 1995 году Европейская хартия о языках. В соответствии с этим будет принят закон о языковой политике в Украине, в котором четко будет написано-указано: в Украине государственным языком является один – украинский».

По словам М.Вышиванюка, данный закон Президент отдал на экспертизу, в том числе и Венецианской комиссии.

«Глава государства свои предостережения вместе с замечаниями, которые предоставит экспертная комиссия, направит в Верховную Раду для учета, – сказал он. - Но самым главным остается то, что в Украине будет единственный государственный украинский язык. В то же время будут обеспечены права национальных меньшинств на использование их языков».

На уточняющий вопрос об использовании украинского языка государственными служащими, руководитель области отметил: «На украинском, исключительно на украинском».

«В госучреждениях все будут обязаны говорить на украинском, государственном», - сказал М.Вышиванюк и добавил: «Закон будет возвращен на доработку с соответствующими поправками».