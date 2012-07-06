Несколько сот протестующих выстояли третью ночь под Украинским домом

Несколько сотен человек в Киеве продолжают акцию возле Украинского дома - в знак протеста против принятия Верховной Радой закона "Об основах государственной языковой политики". Об этом пишет Тиждень.

На Европейской площади столицы протестующие выстояли третью ночь.

Мирный настрой нарушила только история с биотуалетами: беркутовцы запрещали их установить.

«Шесть утра. За ночь имели небольшую драку с Беркутом. Они не разрешали установить нам биотуалет! :) Это полный идиотизм! Туалет мы все-таки установили. Всю ночь для нас исполняли свои произведения певцы и поэты. Доний и Стець были замечательными ведущими концерта! Итак, мы весело и интересно выстояли третью ночь. Поздравляю! ", - Написал на своей странице в Facebook народный депутат Андрей Парубий.

Помимо того, во время инцидента с биотуалетом у митингующих украли два флага "Батькивщины", сообщил один из протестующих Gazeta.ua.

Украинский дом украшен написанными от руки плакатами: "Я протестую проти байдужості українця", "Zek, йди геть", "Не віддамо Кремлю наш суверенітет" и другие.

Люди спали прямо на ступеньках и на тротуаре, застелив карематы.

Напомним, акция началась во вторник, когда несколько оппозиционных депутатов Верховной Рады объявили голодовку после принятия парламентским большинством закона, авторами которого являются регионалы Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

Впоследствии к депутатам присоединились протестующие. 4 июля они сделали невозможным проведение в Украинском доме итоговой пресс-конференции Виктора Януковича. Несколько раз силовым способом демонстрантов пытались оттеснить от здания сотрудники отряда спецназначения "Беркут".