У Нацбанка теперь будет своя вооруженная охрана

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 из 269 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения, которые определяют, что для перевозки ценностей, охраны ценностей и объектов Национальный банк Украины имеет ведомственную охрану, вооруженную боевым огнестрельным оружием. Ведомственная охрана в пределах полномочий, предоставленных данным законом, имеет право применять меры физического влияния, специальные средства обороны и боевое огнестрельное оружие.