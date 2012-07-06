У Нацбанка теперь будет своя вооруженная охрана
03:45, 06 июля 2012Общество
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Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины» (относительно охраны ценностей и объектов Национального банка Украины)» (№10539).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 из 269 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом вносятся изменения, которые определяют, что для перевозки ценностей, охраны ценностей и объектов Национальный банк Украины имеет ведомственную охрану, вооруженную боевым огнестрельным оружием. Ведомственная охрана в пределах полномочий, предоставленных данным законом, имеет право применять меры физического влияния, специальные средства обороны и боевое огнестрельное оружие.
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