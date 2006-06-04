ЮЖД летом запустит два ускоренных поезда на Крым

Южная железная дорога летом запустит два ускоренных дневных поезда Харьков-Симферополь и Харьков-Евпатория.

Об этом, находясь в Кременчуге Полтавской обл., заявил заместитель начальника ЮЖД Григорий ЯЛАНСКИЙ.

«Ближайшая перспектива - освоение пассажиропотока Харьков-Крым. Мы запустим летом дневные ускоренные поезда Харьков-Симферополь и Харьков-Евпатория”, - сказал Г.ЯЛАНСКИЙ.

О том, будут ли эти поезда ежедневными, руководство ЮЖД пока не сообщает, т.к. пока не известно каким будет спрос на данные поезда. «Если они будут востребованы - то будут ходить часто»,- сказал Г.ЯЛАНСКИЙ.

Напомним, ЮЖД недавно запустила ускоренные дневные поезда Кременчуг-Киев, Полтава-Киев и др.