Возбуждено уголовное дело против работника киевского СИЗО
23:42, 10 мая 2012Общество
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Прокуратурой Шевченковского района столицы возбуждено уголовное дело в отношении работника Киевского следственного изолятора, по вине которого осужденный 3 мая совершил побег из СИЗО.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, дело возбуждено по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
Досудебное следствие по делу осуществляется следователем прокуратуры района.
Как сообщал УНИАН, 3 мая во время утренней проверки в Киевском СИЗО было выявлено отсутствие одного из осужденных, который отбывал наказание в хозяйственной службе при следственном изоляторе. Беглец (1979 года рождения) в 2010 году был приговорен к трем годам лишения свободы за кражу с отсрочкой приговора на два года.
4 мая мужчина был задержан.
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