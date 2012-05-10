Возбуждено уголовное дело против работника киевского СИЗО

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, дело возбуждено по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Досудебное следствие по делу осуществляется следователем прокуратуры района.

Как сообщал УНИАН, 3 мая во время утренней проверки в Киевском СИЗО было выявлено отсутствие одного из осужденных, который отбывал наказание в хозяйственной службе при следственном изоляторе. Беглец (1979 года рождения) в 2010 году был приговорен к трем годам лишения свободы за кражу с отсрочкой приговора на два года.

4 мая мужчина был задержан.