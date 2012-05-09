Во Львове милиция задержала секретаря обкома КПУ

Все мероприятия в рамках празднования Дня Победы во Львове прошли без нарушения общественного порядка.

Об этом сегодня заявили во время совместного брифинга начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк и начальник Управления СБУ во Львовской области Юрий Кицул.

«Все проходило в рамках закона и это - заслуга всех граждан», - подчеркнул руководитель областной милиции. В свою очередь начальник областного управления СБУ прокомментировал ситуацию с задержанием человека, который на Холме славы, во время возложения львовянами цветов к могилам советских воинов, развернул красный флаг, чем спровоцировал словесную перепалку и стычку с молодыми людьми.

«Человек задержан и доставлен в райотдел милиции. Задержали мужчину не за развертывание красного флага, а за нарушение порядка проведения массовых мероприятий», - подчеркнул Юрий Кицул.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, за нарушение общественного порядка (сегодня ночью было принято решение суда о запрете проведения массовых акций) задержали и.о. 1-го секретаря Львовского обкома Коммунистической партии Украины, помощника-консультанта народного депутата Александра Голубя (КПУ) Юрия Ткаченко. Как сообщил УНИАН сам Ю.Ткаченко, он был доставлен в Лычаковский райотдел милиции Львова и составлен рапорт о задержании.

«Никакого давлению на меня не оказывается», - отметил Ю.Ткаченко.

«Акция, которую провели коммунисты, нарушила порядок мероприятий и за нарушение общественного порядка они будут привлечены к административной ответственности. Также, как и человека, вытянувшего флаг», - заявил журналистам главный милиционер Львовской области А.Рудяк. При этом фамилии задержанного он не назвал.

В свою очередь, председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан Кошулинский заявил в комментарии УНИАН, что «9 мая во время празднования годовщины окончания Второй мировой войны в городе Львове, благодаря систематическим и последовательным действиям депутатов Львовского областного и городского советов, удалось избежать масштабных провокаций и повторения прошлогоднего сценария».

Как отметил депутат, несмотря на попустительство центральной власти, прокуратуры и суда во Львове удалось избежать провокаций.

«Благодаря последовательным действиям депутатов-свободовцев во Львовской областном и городском советах, которые как представители общины приняли все необходимые меры для избежания провокаций в городе, нам удалось избежать серьезных конфликтов и сохранить спокойствие. Сегодня ни на одном учреждении города не было вывешено кровавого красного флага и не состоялось ни одного марш», – заявил Р.Кошулинский.

По данным милиции, все мероприятия сегодня во Львове состоялись без грубых нарушений общественного порядка.

По данным УНИАН, правопорядок во Львове охраняло около 1500 милиционеров, без привлечения дополнительных сил из других областей.