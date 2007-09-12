Почему Рудьковского не пустили в порт ”Южный”

Часть работников морского торгового порта “Южный” (Одесская обл.) не пустили вчера министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО в порт.

Глава ведомства прибыл вчера в Одессу, чтобы лично разобраться, что происходит в порту после неожиданно проведенной гендиректором концерна «Укрморпорт» Сергеем КЛИМОВЫМ смены руководства предприятия. Коллективу порта был представлен новый начальник порта Владимир ВАСИЛЬЕВ вместо смещенного приказом С.КЛИМОВА Александра ГОНЗЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, глава Минтранса назвал смену руководства «рейдерским захватом» порта. Он предлагает провести конкурс на замещение должности начальника порта с согласованием кандидатуры в Кабинете министров.

По утверждению многих портовиков, новый начальник – В.ВАСИЛЬЕВ - устраивает коллектив. Другие выступают за восстановление в должности бывшего начальника порта А.ГОНЗЫ и подали в Черноморскую транспортную прокуратуру заявление, обжаловав решение гендиректора «Укрморпорта» о смене руководства предприятия.

Сторонники В.ВАСИЛЬЕВА активно выражали недовольство приездом в порт министра.

В пресс-службе Министерства транспорта и связи ситуацию в порту “Южный» расценили как "рейдерский" захват. «Неизвестные лица при содействии ряда бывших сотрудников порта и с участием руководства концерна „Укрморпорт” (распоряжение о создании которого и устав приостановлены Указом Президента Украины № 761/2007 от 22 августа 2007 года) выбили двери на предприятии, разбили окна, требуют от его руководства уставные документы и печать”, - сообщили в пресс-службе министерства.

И.о. начальника порта Максим КИЛЬНИЦКИЙ сообщил корреспонденту УНИАН, что «законное руководство порта считает эти противоправные действия (смену руководства и захват порта) грубым попранием законности, поскольку Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО решение Кабмина о создании объединения «Укрморпорт» приостановлено, глава государства обратился по этому поводу в Конституционный суд Украины».

М.КИЛЬНИЦКИЙ отметил, что «Сергей КЛИМОВ объявил портовикам, что он является начальником новой структуры «Укрморпорта» и своим приказом назначил начальником порта (“Южный») бывшего замначальника морпорта по социальному развитию Владимира ВАСИЛЬЕВА».

Напомним, Кабинет Министров 12 мая назначил С.КЛИМОВА генеральным директором государственного концерна “Укрморпорт”.

А.ГОНЗА был назначен руководством ведомства на должность начальника порта “Южный” в сентябре 2006 года.

В.ВАСИЛЬЕВ раньше занимал пост заместителя начальника по социальному развитию порта.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» основан в 1978 году. Входит в список стратегических объектов. Расположен на берегу Аджалыкского лимана. Самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов - 14 - 15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Способен перерабатывать до 15 млн. тонн грузов в год. Специализируется на наливных, навалочных, химических, угольно-рудных и тарно-штучных грузах. Располагает 2 тыс. кв. м крытых складских помещений и 144 тыс. 650 кв. м открытых складских площадей. Это позволяет разместить одновременно до 750 тыс. тонн грузов разной номенклатуры.

В 2006 году грузооборот предприятия составил 20 млн. 764,3 тыс. тонн, объемы грузопереработки - 13 млн. 878,5 тыс. тонн.

За 6 месяцев 2007 года в порту выполнен план по грузообороту и грузопереработке. Грузооборот порта “Южный” составил 11 млн. 138,3 тыс. тонн при плане 10 млн. 405 тыс. тонн, т.е. 107,0% к плану и 104,4% к аналогичному периоду 2006 года.

За 6 месяцев переработано 7 млн. 665,4 тыс. тонн грузов при плане 6 млн. 945 тыс. тонн, т.е. 110,4% к плану и 105,8% к аналогичному периоду 2006 года. За январь-июнь обработано 615 судов и 82486 полувагонов.