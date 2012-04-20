Без коррупции новую квартиру в Киеве можно было бы приобрести за $ 30 тысяч

То есть, например, в столице однокомнатная квартира на 40 квадратов в новостройке стоила бы около 30 тысяч долларов.

"Что касается строительства - увы, это настолько коррумпированная сфера, взятки достигают таких астрономических сумм, что строители, которые вынуждены их платить, потом все включают в стоимость тех же квартир. У нас до 30-40% стоимости объекта составляют коррупционные нагрузки. Если бы этого не было, объективно квадратный метр в Киеве не стоил бы больше 700 долларов, а в регионах не больше 400 ", - сказал он, сообщает Gazeta.ua.

По его словам, застройщикам также мешает чрезмерная зарегулированность в работе.

"В нормальных странах люди получают разрешения через месяц-два, а у нас два-три года с бесконечным марафоном по кабинетам и раздачей взяток", - отметил Хсив.

Отметим, по данным экспертов, за период с 11 по 17 апреля 2012 средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 0,05% ($ 1) до $ 1860 за кв. м.