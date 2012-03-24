В Киеве командиру батальона дали три года за побои
22:49, 24 марта 2012Общество
1301
На протяжении сентября 2011 года он неоднократно применял насилие к подчиненным
В Киеве за систематическое избиение подчиненных на три года лишения свободы осужден командир батальона одной из воинских частей, которые дислоцируются в столице.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, бывший майор ВСУ признан виновным в том, что на протяжении сентября 2011 года он неоднократно применял насилие к подчиненным ему четырех военнослужащим срочной службы и причинил им легкие телесные повреждения и побои.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter