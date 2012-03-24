В Киеве средь бела дня избили телеведущего

Ведущего телепрограммы "Дорожный патруль" избили неизвестные.

Как сообщил "Украинской правде" журналист Юрий Луканов, об этом ему рассказал свидетель происшествия.

"Только что позвонил свидетель и сказал, что на пересечении улиц Милославской и Бальзака, что на Троещине, неизвестные на глазах у всех избили ведущего передачи "Дорожный патруль", - сказал журналист.

По информации свидетеля, когда люди начали кричать, ведущего посадили в "джип" и куда-то повезли, но через два квартала выбросили.