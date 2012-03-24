На стройке под Киевом упал кран: погибли двое рабочих
15:27, 24 марта 2012Общество
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Правоохранительными органами проводятся следственные действия
В Киевской области в результате падения крана на новостройке погибли двое рабочих.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня, 24 марта, в 11.00 в селе Димитрово Броварского района Киевской области на новостройке распределительных складов по благоустройству ООО «Архстройсервис» во время поднятия железобетонной плиты произошло падение крана, что привело к гибели двух рабочих, которые находились рядом.
Правоохранительными органами проводятся следственные действия.
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