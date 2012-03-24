В Харькове прощаются с погибшим солдатом Владимиром Березюком

Сегодня в Харькове прощаются с солдатом Владимир Березюком, погибшем во время вооруженного нападения на караул воинской части.

Как передает корреспондент УНИАН, утром церемония прощания состоялась в воинской части А-1451 (бригада радиотехнических войск), где служил Владимир.

В церемонии прощания приняли участие начальник радиотехнических войск Воздушных сил Украины генерал-майор Артур АРТЕМЕНКО, председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ, первый заместитель Харьковского городского председателя Александр КРИВЦОВ, представители Министерства обороны Украины, руководители воинской части, военнослужащие и представители общественности.

Выражая соболезнования родным и близким от имени Министерства обороны Украины, А.АРТЕМЕНКО отметил, что командование Вооруженных сил считает действия военнослужащих, отбивших вооруженное нападение на караул, «героическими».

Прощание с В.Березюком проходило под звуки военного оркестра. Прозвучал военный салют, а также прошли другие почести, которые ему положены как погибшему во время исполнения воинского долга.

В эти минуты прощание с В.Березюком проходит у дома, где он родился и вырос. Церемония похорон состоится в 13.00 на городском кладбище №15.

Как сообщал УНИАН, 20-летний солдат срочной службы В.Березюк погиб 22 марта во время вооруженного нападения на караул воинской части А-1451, которая дислоцируется в Харькове. Нападение было совершено с целью завладения оружием воинской части радиотехнических войск. Еще двое - 25-летний старший лейтенант, начальник стражи Олег ГУРИН и 23-летний солдат срочной службы Игорь ШИЛО – получили ранения. Один из нападающих, 33-летний житель Харькова, был застрелен, второй (его брат) 42-летний харьковчанин, - задержан.