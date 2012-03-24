Начальник УМВД: Сперва Оксану Макар приняли за бомжиху

Первоначально покушение на Оксану МАКАР рассматривали как несчастный случай, а Оксану приняли за бомжиху. Об этом заявил начальник УМВД Украины в Николаевской области Валентин ПАРСЕНЮК на 9-й сессии Николаевского областного совета 23 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ПАРСЕНЮК ознакомил депутатов и представителей средств массовой информации с официальной версией событий, связанных с расследованием дела О.МАКАР. В зале присутствовал также и прокурор Николаевской области Владимир ГАЛЬЦОВ.

«Первое впечатление от места происшествия – бомжиха грелась у костра, пила, потому что там была недопитая бутылка водки, был пакет, какая-то провизия. Грелась и жгла костер. Все свидетельствовало, что было именно так. В костре она не была, а была рядом. Про себя ничего не могла сказать. Сказала только, что ничего не помнит и попросила закурить. Поэтому осмотр места происшествия начался следственно-оперативной группой как при несчастном случае. Он так и был зарегистрирован первоначально. А потом начали рассматривать версию покушения на убийство».

Начальник ведомства отметил, что именно это обстоятельство стало поводом к тому, что правоохранителей в ходе проверки, проводимой Генеральной прокуратурой и МВД Украины, обвинили в нарушении должностных инструкций.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое молодых людей завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь. У пострадавшей обгорело 55% тела, она находится в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку, врачи рассматривают возможность дальнейших операций.

11 марта трех подозреваемых задержали, однако двух из них затем отпустили под подписку о невыезде.

13 марта в Николаеве прошли две акции протеста против решения отпустить под подписку о невыезде двух подозреваемых в преступлении.

После этого по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте трех подозреваемых.

На коллегии в Генеральной прокуратуре 22 марта было объявлено о том, что трое сотрудников Николаевского областного управления внутренних дел были сняты с должностей, наказаны также несколько работников Николаевской прокуратуры.